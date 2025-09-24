Möcüzələr Diyarı İrana Səyahət | Zəncanın Kətələ-xor mağarası / VİDEO

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Kətələ-xor, Xudabəndə bölgəsinin dağlarında yerləşən möhtəşəm və gözəl bir mağaradır. Bu mağara, yer kürəsinin üçüncü dövründə yaranmış və təxminən 30 milyon illik bir tarixi olan bir təbii möcüzədir. Onun bənzərsiz cazibələri, misilsiz və gözəl asma daşları ilə hər bir izləyicini heyran edir. İRNA-nın verdiyi məlumata görə, "Kətələ-xor" dünyada aşkar edilmiş ən uzun quru və karst mağaradır. Mağaranın kristallarının və asma daşlarının keyfiyyəti, gözəlliyi və çoxsaylı mərtəbələri onu bənzərsiz bir nümunə halına gətirir. Hazırda bu kalsium mağarasının təxminən 30 kilometri kəşf edilmiş və 22 kilometrlik sahəsi xəritələndirilmişdir. Lakin hal-hazırda yalnız 1,250 metrlik bir marşrut, mağaranın birinci mərtəbəsində yerləşən turistik ziyarətlər üçün açıqdır.
