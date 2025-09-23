Quterreş: Fələstin xalqı üçün müstəqil dövlətin qurulması mükafat deyil, haqqdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş qondarma “iki dövlətli həll olmadan Qərbi Asiyada sülhün olmayacağını” vurğulayaraq, “Fələstin xalqı üçün müstəqil dövlətin qurulması mükafat deyil, haqqdır” deyib.
Quterreş daha sonra təkidlə vurğulayıb: İordan çayının qərb sahilində baş verən hadisələr, iki dövlətli həll üçün ekzistensial təhlükə yaradan inkişaflar... yaşayış məntəqələrinin amansız genişlənməsi, (İordan çayının qərb sahilini işğalçı sionist rejimin işğal etdiyi ərazilərə) ilhaq təhlükəsinin, məskunlaşanların zorakılığının artması üçün heç nə bəhanə ola bilməz. Bütün bunlar dayandırılmalıdır.
Sizin rəyiniz