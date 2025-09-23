İran, Talış Meşələrində oynayan ayı balası \ Video

23 sentyabr 2025 - 13:59
Xəbər kodu: 1730276
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rəşt - İRNA - Şərqi Gilanda yerləşən Siyahkal şəhristanının ekoloqları Talış Meşələri ərazilərində patrul xidməti apararkən qonur ayı balasının sürətlə ağaca dırmaşmasının möhtəşəm mənzərəsini qeydə alıblar. Siyahkal Rayon Ətraf Mühitin Mühafizəsi İdarəsinin rəisi bazar günü elan edib: Ağuzi Ətraf Mühitin Mühafizəsi Stansiyasının ekoloqları bu mahalın meşə sahələrində patrul və nəzarət xidməti apararkən sürətlə ağaca dırmaşan qonur ayı balasının videosunu çəkməyə müvəffəq olublar.
