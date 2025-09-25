Pezeşkian: Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planından çıxanlar mövcud vəziyyətə görə məsuliyyət daşıyırlar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yerli vaxtla 24 sentyabr 2025-ci il çərşənbə günü günortadan sonra Nyu-York səfərini davam etdirən Məsud Pezeşkian Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Kosta ilə görüşərək, onun mövqeyinin seçki kampaniyalarından bəri İran daxilində milli birlik və dünya ilə əlaqələrin gücləndirilməsindən ibarət olduğunu qeyd edibş
İRNA-nın məlumatına görə, Məsud Pezeşkian deyib: “Biz bütün Avropa ölkələri, o cümlədən dünya ölkələri ilə qarşılıqlı hörmət və maraq əsasında münasibətlərin səviyyəsini yüksəltməyə çalışmışıq və çalışırıq. Lakin sionist rejim mənim hökumətimin fəaliyyətə başladığı ilk gündən bu istiqamətdə təxribatlar yaratdı və bu proses davam edir.”
İranın heç vaxt müharibə və ya münaqişə istəmədiyini bildirən prezident əlavə edib: “İran İslam Respublikası konstruktiv və səmimi münasibətlər istəyir və bu məqsədlə ixtilafların qızışmasının qarşısını almaq məqsədi ilə problemlər, maneələr və narahatlıqların həlli üçün dialoq və anlaşmaya hazırdır.”
