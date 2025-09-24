Pakistanda terrorçu sığınacağında partlayış: 24 nəfər ölüb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri Xeybər, Bəcaur və şimal-qərbin digər bölgələrində TTP terrorçularına qarşı əməliyyatlar aparır.
Polis İdarəsi bildirib ki, Taliban terrorçuları tərəfindən saxlanıldığı iddia edilən bomba hazırlama materialları ölkənin şimal-qərbində, Xeybər-Paxtunxva əyalətinin Tirah vadisindəki bir sığınacaqda partladılıb, nəticədə terrorçular və mülki şəxslər də daxil olmaqla azı 24 nəfər ölüb.
Partlayış zamanı ətrafdakı bir neçə ev dağılıb. Yerli polis zabiti Zəfər Xan bildirib ki, qadın və uşaqlar da daxil olmaqla azı 10 mülki şəxs həlak olub, azı 14 terrorçu öldürülüb.
Xan iddia edib ki, Pakistan Talibanı olaraq tanınan (TTP) ilə əlaqəli iki yerli komandir Aman Gul və Məsud Xan binada gizlənib və buradan yol kənarına bomba istehsal etmək üçün fabrik kimi istifadə ediblər.
Zəfər Xan həmçinin TTP terrorçularını dinc əhalidən canlı qalxan kimi istifadə etməkdə ittiham edib.
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri Xeybər, Bəcaur və şimal-qərbin digər ərazilərində TTP terrorçularına qarşı əməliyyatlar aparır.
Qeyd edək ki, Pakistanda terror aktlarının sayı artıb və onların əksəriyyətini TTP öz üzərinə götürüb. TTP əfqan Talibanı ilə müttəfiq olsa da, ayrı təşkilat kimi fəaliyyət göstərir. Bununla belə, Əfqanıstan Talibanının 2021-ci ildə hakimiyyətə qayıtmasından sonra Pakistan Talibanı daha da güclənib. Bir çox TTP liderləri və döyüşçülərinin Əfqanıstanda sığınacaq tapdığı güman edilir.
Sizin rəyiniz