Foto Reportaj / İmam Hüseynin (ə) müqəddəs hərəminin himayəsi ilə İndoneziya, Livan və İranda Xanım Fatimeyi-Zəhranın (ə) mövluduna həsr olunmuş tədbi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Hüseynin müqəddəs ziyarətgahında yerləşən Beynəlxalq Quran Təbliği Mərkəzi, İndoneziya, Livan və İrandakı şöbələri tərəfindən geniş iştirak və müxtəlif Quran proqramları ilə keçirilən Xanım Fatimeyi-Zəhranın (ə) mövluduna həsr olunmuş tədbirlər silsiləsini başa vurub.
21 dekabr 2025 - 15:24
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
