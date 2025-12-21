Video | Ələvi və Şiə və Sünniləri müşrik hesab edən vəhhabi Qolani rejimi Hələbin əl-Cəmiliyyə məhəlləsində sinaqoq açıdılar
21 dekabr 2025 - 15:39
Xəbər kodu: 1764442
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ələvi, Şiə və Sünniləri müşrik hesab edən vəhhabi-sələfi Qolani rejmi nəhayət ki, Hələbin əl-Cəmiliyyə məhəlləsində cuhud qardaşları üçün sinaqoq açdılar. Açılış mərasimi yüksək təhlükəsizlik tədbirləri altında və medianın diqqətindən kənarda keçirildi. Üstəlik açılış mərasimində iştirak və çıxış üçün İsraildən iki ravvin də dəvət ediblər.
