Əl-Cəzirə Araşdırmalar Mərkəzi; İsrail İranı regional güc kimi aradan qaldıra bilmədi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Cəzirə Araşdırmalar Mərkəzi bir hesabatda sionist rejimin 7 oktyabrdan sonra geniş şəkildə açdığı heç bir cəbhədə strateji üstünlük qazana bilmədiyinə diqqət çəkib və Təl-Əvivin İranı regional güc kimi aradan qaldırmağa müvəffəq olmadığını vurğulayıb.
Əl-Cəzirə televiziya kanalının törəmə şirkəti kimi fəaliyyət göstərən Əl-Cəzirə Araşdırmalar Mərkəzi yazıb: İsrail 7 oktyabr 2023-cü ildən (Əl-Əqsa Fırtınası Əməliyyatı) sonra düşmənlərini zəiflədib, lakin onları məğlub etməyib və ya hərbi əməliyyatlarını ümid etdiyi kimi strateji üstünlüyə çevirməyib. Digər tərəfdən, Suriya və Türkiyə öz təsirlərini bərpa edib və ərəblərlə İsrail arasında münasibətlərin normallaşması prosesi dayanıb.
Məqalə davam edir: Qəzza müharibəsindən və onun regiona yayılmasından sonra Yaxın Şərq güc dəyişikliyinin danılmaz olduğu, lakin möhkəmlənmədiyi yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. İsrail Baş naziri Benyamin Netanyahunun 7 oktyabr 2023-cü ildən sonra irəli sürdüyü "Yaxın Şərqi dəyişdirmək" ideyası regional güc münasibətlərini İsrailin xeyrinə yenidən formalaşdırmaq demək idi. İki ildən çox davam edən müharibə ərzində İsrail sanki bu vədi yerinə yetirməkdə qərarlı idi, eyni zamanda Qəzza, Livan, Yəmən, İran və sonra Suriyaya qarşı müharibəyə girdi. Lakin nəticələr qismən qazanclar, davamlı müqavimət və yeni strateji xərclərin mürəkkəb mənzərəsini ortaya qoydu.
Əl-Cəzirə əlavə etdi: Müharibədən əvvəl bölgədəki güc əsasən Türkiyə, İran, Səudiyyə Ərəbistanı və İsrail arasında bölünmüşdü və hər biri fərqli iqtisadi, hərbi və ideoloji təməllərə əsaslanırdı. Türkiyə iqtisadi artımı, hərbi sənayeni və tarixi və populyar əlaqələrə əsaslanan yumşaq gücü birləşdirdi. Səudiyyə Ərəbistanı təsir qazanmaq üçün ölçüsündən, dini statusundan və sərvətindən istifadə etdi və sabitlik tərəfdarı olaraq ehtiyatla İranın genişlənməsini cilovlamağa çalışdı. İran, xüsusən də ABŞ-nin İraqa hücumundan sonra inqilabi kimliyinə və regional ittifaqlarına güvəndi. Coğrafi və demoqrafik məhdudiyyətlərinə baxmayaraq, İsrail Qərb tərəfindən dəstəklənən əhəmiyyətli bir hərbi və texnoloji üstünlüyə sahib idi, lakin qonşuları tərəfindən təcrid olunmuş və etibarsız qaldı.
Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə, “7 oktyabr" İsrailin məğlubedilməzlik hissini sarsıtdı. Hücum onun dərin təhlükəsizlik zəifliklərini üzə çıxardı və uzun müddətdir müdafiə doktrinasının əsasını təşkil edən İsrailin çəkindirmə qabiliyyətini sarsıtdı. Buna cavab olaraq İsrail təkcə Qəzzaya qarşı tammiqyaslı müharibə ilə cavab vermədi, həm də müqaviməti əzmək və bütün bölgə üzərində nəzarəti bərpa etmək məqsədi daşıyan bir kampaniya başlatdı. Qəzza görünməmiş dağıntılara və böyük bir humanitar fəlakətə məruz qaldı. HƏMAS atəşkəsə razılaşsa və suverenliyi təhvil verməyi düşünsə də, İsrail hərəkatı hərbi və ya siyasi cəhətdən məğlub edə bilmədi. Fələstin İslam Müqaviməti (HƏMAS) on minlərlə döyüşçünü saxladı və dominant siyasi qüvvə olaraq qaldı, İsrail isə Qəzzaya tam nəzarət edə bilmədi və ya fələstinlilərin məcburi köçürülməsini həyata keçirə bilmədi.
Sizin rəyiniz