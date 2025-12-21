Seyyid Abbas Əraqçi Venesuela Bolivar Respublikasının xarici işlər naziri İvan Gil Pinto ilə telefon danışığı aparıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Venesuela Bolivar Respublikasının xarici işlər naziri İvan Gil Pinto ilə telefon danışığında xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi ikitərəfli münasibətləri və Karib dənizi bölgəsindəki inkişafları müzakirə edib və fikir mübadiləsi aparıb.
O, İran və Venesuela arasında müxtəlif sahələrdə çox yaxşı münasibətlərin olduğuna toxunaraq, iki ölkə liderlərinin iki ölkənin maraqlarına uyğun olaraq münasibətləri möhkəmləndirmək və genişləndirmək əzmini vurğulayıb.
Əraqçi ABŞ-nin Karib dənizi bölgəsində dəniz təhlükəsizliyinə qarşı hərəkətlərini və Venesuelaya qarşı güc tətbiq etmək təhdidini beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinin və BMT Nizamnaməsinin kobud şəkildə pozulması hesab edib. O, Venesuela xalqına və seçilmiş hökumətinə həmrəylik və dəstəyini bəyan edərkən, regionda və dünyada sülh və sabitliyə açıq təhdid olan bu qanunsuz və birtərəfli hərəkətlərə qəti şəkildə qarşı çıxmaq üçün beynəlxalq ictimaiyyətin məsuliyyətini vurğulayıb.
Venesuela xarici işlər naziri İran İslam Respublikasının ABŞ-nin qanunsuz və zülmkar təhdidlərinə və sanksiyalarına qarşı Venesuela xalqı və seçilmiş hökuməti ilə həmrəylik elan etməsindəki prinsipial mövqelərini yüksək qiymətləndirərək, Venesuela hökuməti və xalqının bu təzyiqlərə qarşı ölkənin milli suverenliyini və müstəqilliyini qorumaq əzmini vurğuladı.
