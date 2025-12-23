Foto Reportaj | İmam Hadinin (ə) şəhadət gecəsində Həzrət Məsumənin (ə) ziyarətgahının ab-havası

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Çərşənbə axşamı günü, axşam, Həzrət Fatimə Məsuməi Məsumənin (əleyha Səlam) müqəddəs Hərəmində, məğrib və işa namazlarından sonra Həzrəti İmam Hadinin (əleyhi Səlam) şəhadətinin ildönümü ilə bağlı mərasim keçirildi. Zəvvarlar və Müqəddəs Əhli Beytin (əleyhimus Səlam) Şiələri mərasimdə iştirak edərək, məzlumcasına Şəhadətə yetirilmiş İmama əza saxlayıblar.
23 dekabr 2025 - 20:55
Xəbər kodu: 1765392
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Möhsün Kərəm Əli
