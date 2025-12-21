  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Önəmli xəbərlər

Qəzzada şəhidlərin sayı 70 min 925 nəfərə çatıb \ Beynəlxalq qurumlar yəhudi canilərini haça cəzalandıracaqlar?

21 dekabr 2025 - 20:05
Xəbər kodu: 1764531
Source: IRNA
Qəzzada şəhidlərin sayı 70 min 925 nəfərə çatıb \ Beynəlxalq qurumlar yəhudi canilərini haça cəzalandıracaqlar?

Bildirilib ki, son 48 saatda Qəzza zolağında 20 fələstinli də yaralanıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fələstin Səhiyyə Nazirliyi açıqlayıb ki, son 48 saat ərzində Qəzzada 13 şəhidin cəsədi xəstəxanalara gətirilib. Onlardan 6 nəfər yeni şəhid olanlar, 7 nəfər isə dağıntılar altından çıxarılanlardır.

Bildirilib ki, son 48 saatda Qəzza zolağında 20 fələstinli də yaralanıb.

Məlumata görə, Qəzzada 11 oktyabr 2025-ci il tarixində atəşkəs elan edildikdən indiyədək 401 fələstinli şəhid olub, 1108 nəfər yaralanıb. Eyni zamanda daha 641 şəhidin cəsədi dağıntılar altından aşkar edilib.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha