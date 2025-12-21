Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fransa prezidentinin ABŞ-nin Ukrayna üzrə sülh razılaşmasına vasitəçiliklə bağlı son cəhdlərinin uğursuzluqla nəticələnəcəyi təqdirdə Avropanın Rusiya prezidenti ilə birbaşa danışıqlara yenidən başlamağa məcbur qalacağını deməsindən sonra, Kremlin Vladimir Putinin danışıqlara hazır olduğu barədə məlumat yayması Yelisey sarayının operativ reaksiyası ilə qarşılanıb.
Emmanuel Makron dünən Brüsseldə Ukrayna müharibəsindəki son proseslərə dair Parisin yanaşmasını izah edərkən jurnalistlərə deyib: “Ya lazımi [təhlükəsizlik] təminatları ilə möhkəm və davamlı sülh əldə olunacaq, ya da qarşıdakı həftələrdə avropalıların Rusiya ilə tam şəffaflıq şəraitində yenidən hərtərəfli danışıqlara başlaması üçün yollar tapmaq lazım gələcək.”
Macarıstan və Slovakiya kimi ölkələr istisna olmaqla, Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin əksəriyyəti Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra Vladimir Putinlə əlaqələri dayandırsa da, Fransa prezidenti vurğulayır ki, ABŞ hökumətinin belə bir kanala malik olduğu şəraitdə Avropa İttifaqı Moskva ilə birbaşa dialoq kanalından özünü məhrum edə bilməz.
