İİR XİN Spikeri cənab İ. Bəqayi: Soyqırım rejiminin tərəfdarları Fələstinlilərə qarşı soyqırımındakı iştirakına və şərikliyinə son qoymalıdırlar

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqayi sosial şəbəkədə paylaşdığı mesajında vurğulayıb: “BMT-nin Təhqiqat Komissiyasının hesabatı İsrailin Qəzzada törətdiyi cinayətlərin “soyqırım” təşkil etdiyinə heç bir şübhə yeri qoymur.”
İRNA-nın məlumatına görə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Sözçüsü cənab İsmail Bəqai bildirib: “Soyqırım rejiminin tərəfdarları fələstinlilərin soyqırımında iştirakını və şərikliyini dayandırmalıdır.”
O, daha sonra yazıb: “Komissiya bu qənaətə gəlir ki, İsrail hakimiyyəti və təhlükəsizlik qüvvələri Qəzza zolağında fələstinliləri tamamilə və ya qismən məhv etmək məqsədi ilə soyqırım törətmək qəsdi və niyyəti olub və buna davam edir”.
