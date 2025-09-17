Sionist rejim tərəfindən dövlət səviyyəsində terrorizm; bombaya çevrilən peycerlər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 2024-cü il sentyabrın 17 və 18-də Livanda minlərlə peycerin partlaması göstərdi ki, faşist İsrail rejimin gündəlik rabitə vasitələrindən belə ölümcül silah kimi istifadə edərək, qorxu və vəhşət yaradır və müqavimət qüvvələrini zəiflətməyə çalışır.
Xatırladaq ki, bu partlayışlar mürəkkəb və planlaşdırılmış əməliyyat nəticəsində baş verdiyi bildirildi, onlarla insanın ölümünə və minlərlə vətəndaşın yaralanmasına səbəb oldu. Rəsmi statistikaya görə 37 şəhid və 3,400-dən çox yaralı bu terror əməliyyatının qurbanları oldu.
Eləcə də regional və beynəlxalq mediada geniş əks-səda doğurdu. Qurbanların çoxunu Hizbullah qüvvələri təşkil edirdi; lakin öldürülən və yaralananlar arasında bir sıra mülki şəxslər də var idi ki, bu məsələ insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı ciddi narahatlıqlar yaratdı. Amma...
