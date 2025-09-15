İranlı Pəhləvan Zare, Zaqrebdə dünya çempionu olaraq het-trik etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Güləş üzrə Dünya Çempionatının ilk dörd çəki dərəcəsində ağır çəki dərəcəsi Əmirhüseyn Zarenin parlaq qələbəsi ilə yekunlaşıb.
İRNA-nın məlumatına görə, bu günü 125 kq çəki dərəcəsində final görüşü ilə güləş üzrə dünya çempionatının ilk dörd çəki dərəcəsində təsnifat və final görüşləri başa çatıb.
Bu çəki dərəcəsində Əmirhüseyn Zare 24 yaşında üçüncü dünya qızıl medalını qeyd etmək üçün Georgi Meşvildişviliyə qalib gələrək dünya çempionu titulunu qazanıb.
Zare daha əvvəl 2021 və 2023-cü illərdə dünya çempionu titulunu qazanmışdı. Onun portfelində Olimpiya gümüş və bürünc medalı da var.
Zaqreb Dünya Güləş Çempionatında 125 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Əmirhüseyn Zare ikinci mərhələdə Puerto-Rikolu Yanovan Smiti ilk mərhələdə istirahətdən sonra 11-0 hesabı ilə məğlub edərək 1/4 finala yüksəlib.
Zare gürcüstanlı Solomon Manaşvilini 10-0 hesabı ilə məğlub edərək yarımfinala yüksəlib. Dünya güləş kralı bəhreynli Şamil Şərifovu 7-3 hesabı ilə məğlub edərək finala yüksəlib.
İranın ən ağır çəkili güləşçisi 125 kiloqram çəki dərəcəsində finalda azərbaycanlı Georgi Meşvildişvili ilə üz-üzə gəlib və birtərəfli görüşdə rəqibini 5:0 hesabı ilə məğlub edib.
Zare dünya qızıl medalını qazandıqdan sonra döşək üzərində diz çökərək İran bayrağına hərbi salam verib.
