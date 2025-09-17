  1. Ana səhifə
Fransa xarici işlər nazirinin İran İslam Respublikasının XİN-i cənab Əraqçı ilə telfon danışığı olub

17 sentyabr 2025 - 17:49
Əraqçi: İran beynəlxalq məsələlərin həllinin yeganə yolunu diplomatiya hesab edir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fransa xarici işlər naziri ilə telefon danışığı zamanı Seyid Abbas Əraqçi deyib:

“İran həmişə diplomatiyanı beynəlxalq məsələlərin, o cümlədən ölkəmizin nüvə proqramının həlli üçün yeganə yol hesab edib və qarşılıqlı fayda təmin edən istənilən ədalətli və balanslı həllə hazırdır.”

Ölkəmizin xarici işlər naziri bu zəngdə Avropa ölkələri tərəfindən Təhlükəsizlik Şurasında “tətik” (snapback) mexanizmin işə salınmasını istənilən siyasi və hüquqi əsasdan məhrum, gərginliyi və böhranı artırmağa yönəlmiş hərəkət hesab edib.

