BMT: İsrailin evakuasiya əmrindən sonra minlərlə fələstinli qaçın düşüb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: BMT-nin sözçüsü Stefan Dujarrik faşist İsrail rejimin Qəzza zolağının boşaldılması əmrinə toxunaraq deyib: "Minlərlə insan hələ də döyüşlər arasında qaçır, yollar çox sıx və izdihamlıdır, insanlar acdır və uşaqlar psixoloji sarsıntı keçirir".
Dujarrik bildirib: "Avqustun ortalarından dünənə kimi ۲۰ minə yaxın yerdəyişmə qeydə alınıb ki, onların çoxu qadın, uşaq və qocadır və onlar saatlarla piyada gediblər".
O, davam etdi: BMT-nin humanitar tərəfdaşları mart ayında atəşkəsin pozulmasından sonra ambulator sağlamlıq və reproduktiv xidmət göstərən ۸۰ tibb mərkəzinin və ilkin tibbi yardım ocağının zərər çəkdiyini, onlardan ۶۵-nin xidmət göstərməsini dayandırdığını bildirdi.
Sizin rəyiniz