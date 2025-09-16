İƏT-in baş katibi: İranın İƏT fəaliyyətlərinə mühüm töhfəsi var

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) baş katibi Tehranda keçirilən İran-İƏT ikinci iclasında deyib: “İran bu illər ərzində İƏT-ə bağlı qurumların dəstəklənməsində mühüm rol oynayıb və təşkilatın fəaliyyətinə mühüm töhfə verən əsas qurumlara ev sahibliyi edib.”
İRNA-nın məlumatına görə, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) baş katibi Əsəd Məcid Xan ikinci İran-İƏT iclasında deyib:
“Ən qədim əməkdaşlıq formalarından birinə söykənən bu əməkdaşlıq təşkilatı 1964-cü ildə İran, Pakistan və Türkiyənin iştirakı ilə “Regional Əməkdaşlıq Təşkilatı” kimi yaradılıb və daha sonra 1992-ci ildə genişləndi. O vaxtdan bəri üzvlük region ölkələrini əhatə etməklə genişləndi və təşkilat həmişə əməkdaşlığın inkişafı üçün təbii platforma olub.”
O, İran prezidentinin rəqəmsallaşma və süni intellektlə bağlı söylədiyi fikirlərə toxunaraq deyib:
"İran bu illər ərzində İƏT-ə bağlı qurumların dəstəklənməsində mühüm rol oynayıb və təşkilatın fəaliyyətinə mühüm töhfə vermiş əsas qurumlara ev sahibliyi edib. Əhəmiyyətli əhalisi və müstəsna mövqeyi ilə İran dünyada 15-ci yerdədir və yeddi ölkə ilə quru sərhədləri və səkkiz ölkə ilə dəniz sərhədləri var. Bu mövqe İranı regionda ticarət və mübadilə üçün təbii mərkəzə çevirib. Həmçinin, üzv ölkələrin 580 milyondan çox əhalisi ilə mədəni və sivilizasiyalar üzrə ortaqlıqlara malik İran, iqtisadi əlaqələrdə mühüm rol oynayır.”
