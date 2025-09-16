  1. Ana səhifə
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası: Birtərəfli sanksiyalar qanunsuz və qeyri-insanidir

16 sentyabr 2025 - 17:36
Xəbər kodu: 1727692
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 60-cı sessiyası 8 sentyabr tarixində başlamış və 8 oktyabr tarixində sona çatacaq.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Beynəlxalq Məsələlər üzrə Hüquq və Ədalət Nazirliyinin müavini və İnsan Hüquqları üzrə Dövlət Komitəsinin katibi, BMT-nin Xüsusi Hesabatçısı ilə qarşılıqlı dialoq görüşündə, İrana tətbiq edilən birtərəfli sanksiyaların qanunsuz və qeyri-insani olduğunu vurğulayıb.

İran İslam Respublikasının yüksək səviyyəli İnsan Hüquqları nümayəndə heyəti, Nasir Seracın rəhbərliyi ilə, həmçinin qanunverici, icraedici və məhkəmə hakimiyyətləri nümayəndələrinin iştirakı ilə, BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 60-cı sessiyasına qatılmaq üçün Cenevrəyə səfər edib.

