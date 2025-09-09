İran və Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin daha da gücləndirilməsi üçün konkret addımlar atılacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Mədəniyyət və İncəsənət Naziri, Azərbaycan Respublikasının səfiri ilə görüşündə, iki ölkə arasında mədəni mübadilə proqramlarının daha əvvəl hazırlanmış sənədlərinin tətbiqinə başlanmasının vacibliyini vurğulayıb.
İRNA-nın məlumatına görə, Mədəniyyət və İncəsənət Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Mərkəzi, Nazir Seyid Abbas Səlahinin bu görüşdə söylədiyi fikirləri yayıb.
O, bildirib: İran və Azərbaycan arasında çox yaxşı münasibətlər var və son dövrlərdə bu əlaqələr daha da inkişaf edib. İki ölkənin prezidentlərinin görüşləri, əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsi üçün yeni imkanlar yaradıb.
Nazir, iki ölkə arasındakı münasibətlərin qədim və tarixi olduğunu, zamanla bu əlaqələrin daha da dərinləşdiyini qeyd edərək deyib: Bizim xalqımızla, Azərbaycan xalqı arasında ortaq bir duyğu var. Bir ailə kimiyik, sadəcə coğrafi sərhədlərimiz fərqlidir, amma çoxlu ortaq tarixə malikik.
Səlahi, Azərbaycanın inkişafını öz inkişafları kimi gördüklərini və son bir ildə əldə edilən irəliləyişlərin, iki ölkə arasında əlaqələrin daha da genişlənməsi üçün yaxşı fürsətlər yaratdığını bildirərək deyib: Mədəniyyət və incəsənət sahəsində atılan addımlar, gələcəkdə mədəniyyət sahəsində işbirliyinin daha da irəliləməsinə şərait yaradacaq, – deyə o əlavə edib.
Səfir Əli Əlizadə isə, bu görüşdə İranın Azərbaycan üçün xarici siyasətində xüsusi bir yer tutduğunu və İranla əlaqələrin Azərbaycan üçün prioritet olduğunu bildirib. O, Azərbaycan Prezidentinin İranla əlaqələrə xüsusi diqqət ayırdığını və cənab Pezeşkianın Azərbaycana səfərinin iki ölkə arasında əlaqələrin daha da güclənməsinə səbəb olduğunu vurğulayıb.
Əlizadə, iki ölkə arasında ortaq tarix və mədəniyyətə söykənən çoxsaylı bənzərliklər olduğunu bildirərək, bu əlaqələri daha da gücləndirməyin vacibliyini qeyd edib. İran Prezidentinin səfəri zamanı imzalanan sənədlər, bu əlaqələrin inkişafı üçün mühüm addımlar atıldığını göstərir," – deyə o bildirib.
Səfir, həmçinin mədəni günlərin keçirilməsini müzakirə edərək, əvvəlki illərdə fasilə yaransa da, indi bunları həyata keçirmək üçün uyğun bir zamanın gəldiyini qeyd edib. Bu tədbirlərin keçirilməsi çox önəmlidir və biz həmçinin, İranın Azərbaycanda, Azərbaycan mədəniyyətinin isə İranda tanıdılması üçün hazırıq, – deyə o əlavə edib.
Sizin rəyiniz