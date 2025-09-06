Maku; İranın Avropaya rəqəmsal qapısı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikası və Qərbi Azərbaycan vilayəti üçün inkişaf imkanlarından biri də Maku Azad Ticarət-Sənaye Zonasıdır. Ölkənin şimal-qərbində 500.000 hektardan çox ərazisi olan İranın ən böyük azad ticarət-sənaye zonası Maku Azad Ticarət Zonası Türkiyə, Naxçıvan, Ermənistan və Qafqaz regionu ilə həmsərhəddir və Şimal-Cənub Dəhlizinin darboğazıdır (quruda Süveyş kanalının rəqibi) və Avropanı Asiyaya birləşdirən nöqtədir.
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub tranzit dəhlizlərində yerləşməsi, Avropa fiber optikasına çıxış imkanları və azad zonaların hüquqi üstünlüklərinə görə bu sahə milli və hətta regional rəqəmsal mərkəzə çevrilmək üçün böyük potensial nümayiş etdirir və “İranın Avropaya Rəqəmsal Qapısı” kimi çıxış edə və regional dəyər zəncirində yeni rol oynaya bilər.
Maku Azad Zonası Avropa fiber optik marşrutunda yerləşir və bu beynəlxalq fiber optik şəbəkələrə çıxış İran, Türkiyə və Qafqaz arasında məlumat mübadiləsi nöqtəsinə çevrilmək, regional və beynəlxalq səviyyədə İKT xidmətlərinin yaradılması, genişləndirilməsi və təmin edilməsi imkanlarını təmin edir. Qərbi Azərbaycan vilayətində mobil telefonların istifadəsi 70 faizdən çoxdur ki, bu da ölkə üzrə orta göstəricidən yüksəkdir.
İRNA-nın məlumatına görə, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin səyləri və kənd rabitəsinin inkişafı planlarının irəliləyişi sayəsində 1350-dən çox kənd yüksəksürətli internetə qoşulmuşdur və yolların və kənd yerlərinin tam əhatə olunması üçün çoxlu işlər görülür. İran-Avropa boru kəmərinin Maku Azad Zonasından keçməsi, ucuz və dayanıqlı enerjiyə çıxış, geniş ərazi ilə yanaşı, regionu məlumat mərkəzlərinin tikintisi üçün əlverişli edir. Makunun sərin iqlimi soyutma xərclərini azaldır və Araz bəndindən və yerli elektrik stansiyalarından alınan davamlı enerji bu cür mərkəzlərin yaradılmasının etibarlılığını artırır. Araşdırmalara görə, region 30-40 milyon dollar investisiya ilə 2 meqavat gücündə qabaqcıl "Tier III" məlumat mərkəzlərinin yaradılmasına meyllidir.
Bununla əlaqədar olaraq, Asiatech şirkəti ölkənin şimal-qərbində 1000 rack tutumu olan ən böyük məlumat mərkəzini inşa edir. Bu layihə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Makunu böyük məlumat mərkəzinə çevirə və Colocation (serverlərin və şəbəkə avadanlığının yerləşdirilməsi üçün yerin icarəsi), Dedicated Server (özəl serverlər) və VPS (virtual özəl serverlər) xidmətləri göstərə bilər.
