Zəncan və Urmiyaya ilk payız qarı yağdı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qışın başlamasına iki həftədən az vaxt qalmış ilk payız qarı Zəncanvə Urmiyanın yüksəkliklərinə, evlərin damlarına və küçələrinə yağdı, şəhər qışı xoş qarşıladı və bir çox vətəndaşın sevincinə səbəb oldu.
Çərşənbə axşamı, 2025-ci ilin dekabr ayının 10-da yağan payızın ilk qarı Zəncan şəhərini ağ örpəyə bürüyüb. Qar yağışı şəhər sakinləri və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar tərəfindən sevinclə qarşılanıb.
Çərşənbə axşamı saat 13:00 radələrində Urmiyaya başlayan qar yağışı şəhərin əksər hissələrində qeydə alındı.
Qərbi Azərbaycan Meteorologiya İdarəsinin son bir neçə gündə yüksək dağlıq ərazilər üçün proqnozlaşdırdığı qar yağışı dünən gecədən bəri əyalətin cənubunun geniş ərazilərini ağ örtüklə örtmüşdü, lakin Urmiyada bu gün günortadan sonra yağıntılar başladı.
