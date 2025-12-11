İranın Karakasdakı Səfirliyi: ABŞ-ın Venesuelaya qarşı hərəkəti Karib dənizində oğurluqdur

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Karakasdakı səfirliyi ABŞ-ın Venesuela sahilləri yaxınlığında bir neft tankerini zorla ələ keçirmək hərəkətini qətiyyətlə pisləyib.
Səfirlik bildirib: ABŞ hökumətinin Karib dənizində heç bir əsaslı və qanuni səbəb olmadan Venesuela neft tankerini ələ keçirmək üçün etdiyi qanunsuz hərəkət, dəniz və naviqasiya azadlığı prinsipi də daxil olmaqla, beynəlxalq qanun və qaydaların kobud şəkildə pozulmasıdır.
Bəyanatda bildirilir ki, Venesuela hökuməti və xalqı ilə milli suverenliyini və ayrılmaz hüquqlarını müdafiə etməkdə həmrəy olduğumuzu bildirərək, fundamental beynəlxalq prinsiplərə və qaydalara zidd olan bu hərəkəti pisləyirik.
