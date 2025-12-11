ABŞ-a giriş 5 illik sosial media tarixçəsinin yoxlanılması şərti ilə mümkündür

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Tramp administrasiyası xarici turistlərin ABŞ-a girişini beş illik sosial media tarixçəsinin təqdim edilməsi şərti ilə etməyi planlaşdırır.
ABŞ Gömrük və Sərhəd Mühafizəsinin dünən ABŞ hökumətinin rəsmi qəzeti "Federal Register"də dərc olunmuş bildirişinə görə, Tramp administrasiyası viza tələb edən ölkədən və ya Böyük Britaniya və Almaniya kimi ABŞ-a daxil olmaq üçün viza tələb etməyən ölkələrdən olmasından asılı olmayaraq, bütün xarici turistlərdən ABŞ-a daxil olmaq üçün son beş il ərzində sosial media tarixçələrini təqdim etmələrini tələb etməyi planlaşdırır.
Tramp administrasiyası sərhədləri və immiqrasiyanı sərtləşdirməyə yönəlmiş seçki kampaniyasına uyğun olaraq insanların ABŞ-a girişinə qoyulan məhdudiyyətləri artırıb.
Federal Registerdə dərc olunmuş bildirişə görə, sosial media qeydlərinə əlavə olaraq, ABŞ Gömrük və Sərhəd Mühafizəsi son beş ildə istifadə edilən elektron poçt və telefon nömrələri, eləcə də ailə üzvlərinin ünvanları və adları daxil olmaqla, ABŞ-a giriş üçün müraciət edənlərdən məlumat toplamaq üçün yeni sahələr əlavə etməyi planlaşdırır.
Federal Reyestrdə dərc olunmuş bildirişə görə, amerikalıların təklifə münasibət bildirmək üçün 60 günü var.
Məhdudiyyətlər, ABŞ-ın gələn il Dünya Kubokuna ev sahibliyi etməsi zamanı baş verir və bura dünyanın hər yerindən azarkeşlərin gələcəyi gözlənilir.
İyun ayında ABŞ Dövlət Departamenti müəyyən növ vizalar üçün müraciət edənlərdən sosial media profillərini ictimailəşdirmələrini tələb edəcəyini açıqladı.
Bu addım, rəqəmsal hüquqlar qrupu olan Elektron Sərhəd Fondu tərəfindən misli görünməmiş bir addım kimi təsvir edildi və ABŞ məhdudiyyətlərinin "xarici tələbələrin sosial media fəaliyyətinin monitorinqi və qarşısının alınması" məqsədi daşıdığını bildirdi.
