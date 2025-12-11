  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Önəmli xəbərlər

Tramp İsraili qorumaq üçün Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsini hədələyib

11 dekabr 2025 - 15:22
Xəbər kodu: 1760613
Source: IRNA
Tramp İsraili qorumaq üçün Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsini hədələyib

Tramp İsraili qorumaq üçün Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsini hədələyib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ Prezidenti İsrail rejimini məhdudiyyətsiz şəkildə qorumaq məqsədilə bəyan edib ki, əgər sionist rejimin rəhbərləri ilə bağlı məsələ Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində müzakirəyə çıxarılsa, bu qurumu ciddi təhdidlərlə üz-üzə qoyacaq.

ABŞ Prezidenti Birləşmiş Ştatlar və İsrail rejiminin bütün ittihamlardan — o cümlədən hazırda mövcud ittihamlardan və gələcəkdə mümkün ola biləcək araşdırmalardan — tam toxunulmazlıq əldə etməsini tələb edib.

Tramp həmçinin vurğulayıb ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində İsrail və ya ABŞ əsgərlərinin — cəbhə xəttində döyüşmüş hərbçilərin — mühakimə olunmasına şahid olmağa hazır deyil

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha