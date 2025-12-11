İnsan Haqları Mərkəzi beynəlxalq öhdəliklərin ədalətli icrasını tələb edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İnsan Haqları Mərkəzi BMT İnsan Haqları Bəyannaməsinin qəbul olunmasının ildönümü münasibətilə bəyanat yayıb.
Bəyanatda dünya ictimaiyyətinə BMT Nizamnaməsi və beynəlxalq müqavilələrin prinsiplərinə sadiq qalmasının vacibliyi vurğulanıb, həmçinin İran, Fələstin və digər zülm görmüş xalqların əsas hüquqlarının geniş şəkildə pozulmasına dair xəbərdarlıq edilib.
Bəyanatda həmçinin birtərəfli sanksiyaların və İran əleyhinə son hərbi hücumların yaratdığı dağıdıcı təsirlərə diqqət çəkilir. Siyasətçi və ikili yanaşmalardan uzaq durulması və beynəlxalq öhdəliklərin real, ədalətli və qərəzsiz şəkildə icra olunması tələb olunur.
Bəyanatda vurğulanır: Bu gün dünya ictimaiyyəti daha çox səmimi, ayrı-seçkiliksiz və ümumi meyarlara əsaslanan fəaliyyətə ehtiyac duyur. Lakin İran xalqı və regionun bir çox zülm görmüş xalqları hüquqlarını pozan qanunsuz və ədalətsiz addımlarla ciddi problemlərlə üzləşir.
Bəyanatın davamında bildirilir: BMT İnsan Haqları Günü ölkələrin insanın təbii bərabərliyi və dəyişməz ləyaqətinə sadiqliyi üzərində düşünməsi üçün fürsətdir. Lakin reallıq göstərir ki, milyonlarla insan, o cümlədən İran və Fələstin xalqları hələ də açıq şəkildə insan haqlarını, beynəlxalq humanitar hüququ və beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərini pozan siyasətlərin qurbanı olurlar.
