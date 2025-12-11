İran güzgü sənətinin dünya qeydiyyatından sonra Mədəni İrs nazirinin mesajı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: YUNESKO-nun Hökumətlərarası Komitəsinin 20-ci sessiyasında "İran Memarlığında Güzgü Sənəti"nin dünya qeydiyyatından sonra Mədəni İrs, Turizm və Əl İşləri naziri Salehi Əmiri dedi: Bu sənət memarlığı texnika səviyyəsindən müdriklik və bilik səviyyəsinə qaldırdı.
Güzgü sənətinin dünya qeydiyyatı sənəti kosmoloji dilə çevirən, memarlığı məna sisteminə çevirən və maddəni həqiqətin əksinə çevirən biliyin təsdiqidir.
Güzgü işi, ən dərin səviyyəsində, epistemoloji sistemin obyektivliyidir; işığı yalnız fiziki fenomen deyil, həm də ekzistensial prinsip və qavrayış mənbəyi hesab edən bir sistem. Bu memarlıqda işığın çoxalması biliklərin çoxluğudur.
Salehi Əmiri güzgü işini "məkan fenomenologiyası" hesab etdi və əlavə etdi: Bu sənətdə məkan funksiyanı aşır və təcrübə sahəsinə çevrilir. İnsanın əkslər dünyası ilə qarşılaşması onu işıq, məna və təfsir şəbəkəsinə yerləşdirir; burada memarlıq daxili və xarici dünyalar arasında bir güzgüyə çevrilir və sənaye səviyyəsindən bilik səviyyəsinə yüksəlir.
