İİR Parlamenti Milli Müdafiə Sənayesinin İnkişafını Dəstəkləyir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslami Şura Məclisi bu gün ölkənin raket və müdafiə sektorlarının inkişafını dəstəkləyən bəyanat yayıb.
Bəyanatda deyilir: “Millət övladlarının müdafiə sənayesində əldə etdiyi təsirli nailiyyətlər böyük İran xalqının elmi və sənaye tərəqqi və milli qüdrət yolunda qətiyyəti və fitri imkanlarının simvoludur.
İran Silahlı Qüvvələri son aylarda ABŞ və digər Qərb ölkələrinin dəstəyi ilə sionist rejimin tətbiq etdiyi 12 günlük müharibədə düşmənin çoxqatlı və qabaqcıl hava hücumundan müdafiə sistemlərinə nüfuz edərək, bu bədxah və qatil rejimin məğlubedilməzliyini sübut edib...
Biz Müdafiə Sənayemizin istehsal etdiyi raketlərin, pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) və digər müdafiə sənayesinin inkişafını hər zamankindən daha çox dəstəkləyirik”.
