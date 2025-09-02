Ənsarullah dünən İsrailin neft tankerini hədəf aldı bu gün isə İsrailə raket və dronlarla hücum etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Yəhya Səri bazar ertəsi günü Qırmızı dənizin şimalında faşist İsrailrejimin Scarlet Ray neft tankerini ballistik raketlə birbaşa hədəf aldığını açıqlayıb.
Bu gün isə, faşist yəhudi rejim mediası işğal etdikləri Fələstin ərazilərindəki İsrail hədəflərinə qarşı Yəməndən balistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatlarının atıldığını bildiriblər.
Qeyd edək ki, General Yəhya Səri, Yəmən ordusunun faşist İsrail rejim gəmilərini və limanlarını mühasirəyə alaraq Fələstin xalqına dəstəyini davam etdirəcəyini, işğalçı sionist rejimin hədəflərini də bombalamağa davam edəcəklərini bildirib.
