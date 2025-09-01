Fotoreportaj: Afrikalı Ziyarətçilər Samirrada İmam Həsən əl-Əskərinin (əleyhissalam) şəhadəti ilə bağlı əzadarlara xidmət göstərir
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Səlahəddin əyalətinin Samarra şəhəri Afrika ölkələrindən gələn ziyarətçilərin əzadarlara xidmətdə iştirakının şahidi olub. 18 Afrika ölkəsindən gəlmiş ziyarətçilər İmam Həsən Əl-Əskərinin (əleyhissalam) şəhadətinin ildönümündə ziyarətçilərə xidmət göstərmişlər.
1 sentyabr 2025 - 13:43
Xəbər kodu: 1722566
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
