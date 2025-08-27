İranda terrorçu ünsürlərə ağır zərbə

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Quru Qoşunlarının Qüds Qərargahının İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsi bu gün səhər saatlarında kəşfiyyat bölmələri ilə Sistan və Bəlucistan əyalətinin İranşəhr, Haş və Seravan rayonlarında terror təşkilatlarının üzvlərinə qarşı 3 birgə əməliyyat keçirdiyini açıqlayıb.
Həyata keçirilən 3 birgə əməliyyat nəticəsində bəzi terror təşkilatlarının üzvlərinin ələ keçirildiyi, bəzilərinin isə zərərsizləşdirildiyi bildirilib.
Sizin rəyiniz