İranda terrorçu ünsürlərə ağır zərbə

27 avqust 2025 - 12:33
Xəbər kodu: 1720986
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Anti-terror əməliyyatı nəticəsində bəzi terrorçular zərərsizləşdirilib, bəziləri isə ələ keçirilib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Quru Qoşunlarının Qüds Qərargahının İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsi bu gün səhər saatlarında kəşfiyyat bölmələri ilə Sistan və Bəlucistan əyalətinin İranşəhr, Haş və Seravan rayonlarında terror təşkilatlarının üzvlərinə qarşı 3 birgə əməliyyat keçirdiyini açıqlayıb.

Həyata keçirilən 3 birgə əməliyyat nəticəsində bəzi terror təşkilatlarının üzvlərinin ələ keçirildiyi, bəzilərinin isə zərərsizləşdirildiyi bildirilib.

