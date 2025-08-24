Sionist rejim qlobal təcriddə / Faşist İsrailə qarşı gizli və sürünən sanksiyalar gücləndirilir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: “Kalkalist” iqtisadi platforması qanunsuz İsrail rejim mənbələrinə istinadən yayıb: “Sionist rejim Qəzzada törətdiyi cinayətlər və humanitar fəlakət böhranının genişlənməsi səbəbindən digər ölkələrin səssiz və qeyri-rəsmi sanksiyaları ilə üzləşib.”
Kalkalist qeyd edib: “Humanitar fəlakət böhranının eskalasiyası ilə yanaşı, son bir neçə ayda İsrail şirkətləri ilə işgüzar əməkdaşlığın dayandırılması, müqavilələr imzalamaqdan imtina və ya yazışmalara cavab verməkdən çəkinmək kimi çoxsaylı hallar qeydə alınıb.”
Sionist qəzet qeyri-leqal İsrail rejimini aparteid dövründə Cənubi Afrika ilə müqayisə edərkən yazıb: “Necə ki, dünya 1980-ci illərdə Afrika aparteid hökumətinə arxa çevirdi, İsrail də bu gün dünya ölkələrinin İsraillə əlaqələr qurmasında tərəddüd etməsini, dolayı sanksiyalar və daimi təcridləşməni yaşayır.”
Bu qəzet Qərb və Ərəb ölkələri tərəfindən sionist rejiminə tətbiq edilən gizli və sürünən boykotunun təhlükəli fenomeninə toxunaraq qeyd edib: “Beynəlxalq investisiya fondları İsraildəki investisiyalarını bağlayıb, beynəlxalq banklar isə İsrail şirkətləri ilə əməkdaşlığı dayandırıb. Bundan əlavə, beynəlxalq ticarət şirkətləri İsrailə qarşı səssiz sanksiyalar səbəbindən fəaliyyətlərini azaldıblar və sionist rejimə mal ixracı çox ləng tendensiya ilə üzləşir.”...
