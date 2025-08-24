Foto Reportaj | Həzrət Ayətullah Məkarim Şirazinin iştirakı ilə İmam Rzanın (ə) şəhadət günü münasibətilə matəm mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam Dünyasının Ali Təqlid Mərcələrindən biri olan Həzrət Ayətullah Məkarim Şirazinin iştirakı ilə İmam Rzanın (ə) şəhadətinin ildönümü günü ilə bağlı matəm mərasimi keçirilib. Mərasim O, həzrətin müqqəddəs Qum şəhərindəki mərkəzi ofisində alimlərin və ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələrinin iştirakı ilə keçirilib.
24 avqust 2025 - 17:44
Xəbər kodu: 1719845
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Həmid Abedi
