Türkiyə Netanyahunun erməni soyqırımını tanımasına reaksiya verib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sionist rejimin baş naziri Netanyahu verdiyi müsahibədə 1915-ci ildə osmanlı imperiyası zamanı baş verən hadisələrlə bağlı deyib: "20-ci əsrin əvvəllərində osmanlı imperiyasının ermənilərə, assurlara və yunanlara qarşı törətdiyi soyqırımı rəsmən tanıyıram".
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda sionist rejimin baş naziri Binyamin Netanyahunun 1915-ci il hadisələri ilə bağlı açıqlamasını qınayıb və rədd edib.
Bəyanatda deyilir: "Netanyahunun 1915-ci il hadisələri ilə bağlı bəyanatı keçmişdə baş vermiş acı hadisələrdən siyasi səbəblərdən istifadə etmək cəhdidir. Fələstin xalqına qarşı törədilən soyqırımdakı roluna görə mühakimə olunan Netanyahu, özünün və hökumətinin törətdiyi cinayətləri ört-basdır etməyə çalışır".
Nazirlik tarixi və hüquqi faktlara uyğun gəlməyən bu bəyanatı pislədiyini və rədd etdiyini bildirib.
