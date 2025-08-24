Foto Reportaj | İslam İnqilabının Böyük Rəhbərinin iştirakı ilə İmam Rzanın (ə) şəhadətinin ildönümü ilə bağlı əzadarlıq mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu gün, bazar günü səhər radələrində, İslam İnqilabının Ali Rəhbəri Ayətullah Seyyid Əli Xameneinin iştirakı və çıxışı ilə İmam Xomeyni (rizvanullahi əleyh) Hüseyniyyəsində İmam Əli ibn Musa ər-Rzanın (əleyhi səlam) şəhadətinin ildönümü ilə bağlı matəm mərasimi keçirilib.
24 avqust 2025 - 18:49
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Khamenei.ir saytı
