Venesuela xarici işlər naziri İranın həmrəyliyinə və ölkəsinə verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Venesuela xarici işlər naziri ölkəmizin xarici işlər naziri ilə telefon danışığında İranın həmrəyliyini və bu ölkənin müstəqilliyinə dəstəyini yüksək qiymətləndirib və bu ölkənin ABŞ-ın təhdidlərinə qarşı müdafiəsini vurğulayıb.
Bu telefon danışığında Pinto, ABŞ-ın bu ölkəyə qarşı təhdidlərinin və qeyri-qanuni iddialarının artmasından sonra Karib regionunda baş verən hadisələrlə bağlı hesabat təqdim etdi. O, İranın Venesuelaya həmrəyliyini və dəstəyini təqdir etməklə yanaşı, Venesuela xalqı və hökumətinin ABŞ-ın ambisiya və təhdidlərinə qarşı ölkənin müstəqilliyini və milli suverenliyini müdafiə etmək əzmini vurğulayıb.
Ölkəmizin xarici işlər naziri ABŞ-ın qarşıdurma yaradan birtərəfliliyinin qlobal sülh və sabitliyə yaratdığı təhlükənin artmasına toxunaraq, ABŞ-ın Venesuela hökumətinə qarşı əsassız ittihamlar səsləndirməsi və bu ölkəyə qarşı güc tətbiq etməklə hədələməsini pisləyib və İran İslam Respublikasının Venesuela ilə həmrəyliyini vurğulayıb.
