NATO Ukraynaya daha 50 milyard dollar hərbi yardım edəcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: NATO-nun yüksək rütbəli rəsmisi İtaliyanın “Corriere della Sera” qəzetinə bildirib ki, alyans Ukraynaya daha 50 milyard dollarlıq hərbi yardım etməyi planlaşdırır.
Alyansın hərbi komitəsinin rəhbəri Giuseppe Cava Dragone, NATO-nun yanvar ayından bəri 33 milyard dollardan çox yardım etdiyini və ilin sonuna qədər bu məbləği 50 milyard dollara çatdırmağı planlaşdırdığını söyləyib.
Vaşinqton və Moskvanın sülh səylərini davam etdirdiyi bir vaxtda alyansın mövqeyi ilə bağlı sualı cavablandıran Draqon, NATO-nun “hərbi yardımını davam etdirəcəyini və hətta artıracağını” deyib və Rusiyanı danışıqları “dayandırmaqda” günahlandırıb.
O, həmçinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı “daxili gərginliyi artırmağa” yönəlmiş Qərb sanksiyalarının sərtləşdiriləcəyinə ümid etdiyini bildirib.
Sizin rəyiniz