Prezident Pezeşkian Belarusa səfər edib

Ermənistanın paytaxtı İrəvana rəsmi səfərini başa vuran Prezident Məsud Pezeşkian Belarusa gedib.
İran İslam Respublikasının Prezident Məsud Pezeşkian Minskə səfəri çərçivəsində Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşüb.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistanda rəsmi səfərdə olan İran İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşkianı qəbul edib.
İki liderin görüşündən sonra imzalanan birgə bəyanatda bildirilir ki, prezident Pezeşkian Ermənistanın baş nazirinə İrana səfər dəvəti göndərib və Paşinyan bu dəvəti qəbul edib.
