Vilayəti: Milli təhlükəsizliyimizi pozacaq hər bir addım layiqli cavab alacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA – nın məlumatına görə, Ümüdünya Müsəlmanlarının Ali Lideri, Vəliyyi Fəqihin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri bildirib ki, bölgənin taleyi yalnız bölgə ölkələri tərəfindən müəyyən olunmalıdır və milli təhlükəsizliyimizi pozacaq hər bir addım müvafiq cavabla qarşılanacaq.
Ali Rəhbərin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri Əli Əkbər Vilayəti, çərşənbə günü İran-Ermənistan ikitərəfli münasibətlər üzrə əlaqələndirici və Ermənistanın xarici işlər nazirinin müavini Vahan Kostanyanın müraciəti əsasında onunla görüşərək danışıqlar aparıb.
Bu görüşdə Vilayəti deyib: Bizə qarşı düşmənçiliyi aşkar olan, gərginlik və sabitsizlik yaradan bölgəxarici ölkələrin rolu bizim üçün qəbuledilməzdir. Milli təhlükəsizliyimizi pozacaq hər bir hərəkət özünəlayiq cavabını alacaq.
Vilayəti, həmçinin iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişlənməsini alqışlayaraq əlavə edib: İran İslam Respublikası daim qonşuları arasında davamlı sülh və təhlükəsizliyin tərəfdarı olub və digər iddiaçı ölkələrdən fərqli olaraq daha çox Azərbaycan və Ermənistan arasında sabitliyin bərqərar edilməsinə önəm verir.
Görüşün əvvəlində Kostanyan bölgədəki son hadisələr və Vaşinqtonda aparılan danışıqlar barədə məlumat verərək bildirib: Biz İranla tarixi münasibətləri və xoş qonşuluq əlaqələrini qorumağın vacibliyinə inanırıq və bu dostluq əlaqələrinə dərin şəkildə sadiqik.
Ermənistanın xarici işlər nazirinin müavini əlavə edib: İran-Ermənistan dostluq bağlarının daim möhkəm qalacağına əmin edirik. Bu münasibətlərə xələl gəlməsinə heç vaxt imkan verməyəcəyik.
