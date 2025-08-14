Birinci vitse-prezident Qırğızıstana səfər etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının birinci vitse-prezidenti bu gün, yerli vaxtla cümə axşamı axşam saatlarında Qırğızıstanın Çolpon-Ata şəhərində yerləşən "İstik-Kul" Beynəlxalq Hava Limanına daxil olub və orada Qırğızıstanın baş nazirinin müavini tərəfindən rəsmi şəkildə qarşılanıb.
Məhəmmədrza Arif bu iki günlük səfər çərçivəsində Avrasiya İqtisadi İttifaqının Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak edəcək və çıxış edəcək.
O, həmçinin ittifaqa üzv ölkələrin dövlət və hökumət rəsmiləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirəcək.
