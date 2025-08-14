ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Foto Reportaj | Ümumdünya Əhli-Beyt (ə) Assambleyasının Baş Katibi Ərbəin yürüşündə zəhmət çəkən Həkim və Tibb İşçilərindən Təqdir edib
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ümumdünya Əhli-Beyt (ə) Assambleyasının baş katibi Ayətullah Rza Ramazaninin iştirakı ilə Əhli-Beyt (ə) Universitetində İmam Hüseynin (əleyhi səlam) Ərbəin zəvvarlarına xidmətdə fəallıq göstərən bir qrup həkim və tibb işçisi Təriqu əl-Hüseyn yolu üstündəki Əhli-Beyt (ə) Universitetində təqdir ediliblər.
14 avqust 2025 - 20:15
Xəbər kodu: 1716835
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Muhəmməd Mehdi Zakeri
