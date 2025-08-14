Yəmən yenidən faşist İsrail rejiminə raket zərbəsi endirib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Uşaq qatili, işğalçı İsrail rejim mediası Yəmənin sionist işğalçı rejim ərazilərinə raket hücum etdiyini təsdiqləyib və Yəmən səmtindən ballistik raket gəldiyinin aşkarlandığını iddia edib.
Faşist rejimin media xəbərlərinə görə, raket hücumundan sonra raket xəbərdarlığı sireninin səsi çıxmayıb. Bu isə o deməkdir ki, sionist rejim təhlükəsizlik bürosu hakerlər tərəfindən hək olunub.
Ənsarullah siyasi bürosunun üzvü Hizam Əsəd də bununla bağlı deyib: “Qəzzəyə dəstəyimizdən əl çəkməyəcəyik.”
O daha sonra bəyan edib: “Sionist rejim qəzza Zolağına qarşı təcavüzünə son qoymadığı və mühasirəni qaldırmadığı müddətcə, biz bütün gücümüzlə sionist düşməni hədəfə almağa davam edəcəyik.”
Xatırladaq ki, sionist rejimin Qəzzəyə hücumundan sonra Yəmən silahlı qüvvələri Qəzzədəki müsəlman qardaşlarına dəstək olaraq işğal olunmuş ərazilərə hücumlara başlayıb.
Bu hücumlardan sonra faşist İsrail rejiminin iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinə bərpası mümkün olmayan ziyan dəyib.
