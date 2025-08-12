ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Foto Reportaj: Eşq Yolunda Qara Qitənin Ətri; Hüseyn (ə) aşiqləri 379-cu sütunda Ərbəin ziyarətçilərini qarşılayır
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Nəcəf-Kərbəla piyada yolunda, 379-cu sütunda, müxtəlif mədəniyyət, media və uşaq pavilyonlarından ibarət “Əl-Hüseyn (ə)-Afrika aşiqləri”nin Ərbəin zəvvarlarına xidmət göstərən mədəni Mokəbi Afrika xalqlarının tarixinə, mədəniyyətinə və müqavimətinə bir pəncərə açıb. Şeyx İsmayıl Bokassa və bir qrup mədəni fəal tərəfindən təşkil edilən bu Mokəb, zəvvarlar və ailələrin geniş iştirakı və coşğusu ilə qarşılanır. Zəvvarlar xidmət göstərən bu Mokəb Afrikanın Aşura hərəkatı ilə dərin əlaqəsindən bəhs edir.
12 avqust 2025 - 18:17
Xəbər kodu: 1716431
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
