İİR Ordu Baş Komandanı: Cənubi Afrikanın sionist rejimi və ABŞ-ni qınama mövqeyi cəsarətlidir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İRNA-nın ordudan verdiyi məlumata görə, çərşənbə axşamı günü Ordu Baş Komandanı general-leytenant Əmir Hatəmi Cənubi Afrikanın Milli Müdafiə Qüvvələrinin komandiri Ordu Başçısı Rudzavni Mafvaniya ilə görüşdə iki ölkənin anti-kolonializm, anti-imperializm və ədalət yönümlü yanaşma əsasında, xüsusilə beynəlxalq arenada siyasi ortaq nöqtələrinin çox olduğunu vurğulayıb.
O bildirib ki, İran İslam Respublikası və Cənubi Afrika həmişə bir-birini və zülm görmüş xalqları dəstəkləyib və insan ləyaqəti və ədalət prinsiplərinə əsaslanan beynəlxalq nizamın bərpası yolu davam etməlidir.
Ordu Baş Komandanı sionist rejimin soyqırımı əleyhinə Cənubi Afrika hökumətinin cəsarətli mövqeyini və bu rejimə qarşı beynəlxalq məhkəməyə şikayət verməsini tarixə düşəcək cəsarətli addım kimi qiymətləndirib.
Əmir Hatəmi əlavə edib ki, İranın xarici siyasətində Afrika qitəsi xüsusi önəm daşıyır və iki ölkənin yaxın siyasi və beynəlxalq yanaşması səbəbindən Cənubi Afrika xüsusi mövqeyə malikdir.
