Foto Reportaj | Bəhreynlilərin Ərbəin günlərində İmam Hüseynin hərəmində möhtəşəm əzadarlıqları
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Hər il olduğu kimi bu il də dünyanın müxtəlif ölkələrindən Əhli Beyt (əleyhimus səlam) və İsmət tərəfdarları, İraqa gələrək İmam Hüseynin (əleyhi səlam) Ərbəin ziyarətində iştirak etmək üçün İraqın müxtəlif bölgələrindən Kərbəlaya doğru piyada yürüş edirlər. Bunlardan biri də Bəhreyn Şiələridir. Onlar öncədən özlərini Kərbəlaya çatdıraraq, İmam Hüseynin (əleyhi səlam) hərəmində möhtəşəm əzadarlıq ediblər.
13 avqust 2025 - 13:32
