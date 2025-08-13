  1. Ana səhifə
ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI

Foto Reportaj | Ayətullah Bəşir Nəcəfi İmam Hüseynin (əleyhi səlam) Ərbəin Yürüyüşündə İştirak Edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şiələrin Ali Təqlid Mərcəsi, Ayətullah Bəşir Hüseyn Nəcəfi Ərbəin zəvvarlarının Kərbəlaya doğru kütləvi yürüşündə iştirak edib. O, bu mərasimdə Ərbəin günlərində İmam Hüseyni (əleyhi səlam) ziyarət etməyin, qurbanlıq və iman dəyərlərinə riayət etməyin vacibliyini vurğulayıb.

