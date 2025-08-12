ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Foto Reportaj: İmam Rzan (ə) hərəminin Mokəbi Mehran sərhəd keçid məntəqəsində Ərbəin zəvvarlarına xidmət göstərir
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rəzəvi Kəramə Vəqfinin səyləri sayəsində, Ərbəin ərəfəsində İmam Rzan (əleyhi səlam) hərəminin mərkəzi mokəbi Mehran Sərhəd Keçidində işə başlayıb, hər gün minlərlə isti yemək bişirib zəvvarlara paylayır. Bu addım, zəvvarların rifahının təmin edilməsi və Rəzəvi qonaqpərvərlik mədəniyyətinin təbliği məqsədini daşıyır.
12 avqust 2025 - 17:19
Xəbər kodu: 1716412
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
