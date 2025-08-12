  1. Ana səhifə
ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI

Foto Reportaj: İmam Rzan (ə) hərəminin Mokəbi Mehran sərhəd keçid məntəqəsində Ərbəin zəvvarlarına xidmət göstərir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rəzəvi Kəramə Vəqfinin səyləri sayəsində, Ərbəin ərəfəsində İmam Rzan (əleyhi səlam) hərəminin mərkəzi mokəbi Mehran Sərhəd Keçidində işə başlayıb, hər gün minlərlə isti yemək bişirib zəvvarlara paylayır. Bu addım, zəvvarların rifahının təmin edilməsi və Rəzəvi qonaqpərvərlik mədəniyyətinin təbliği məqsədini daşıyır.

12 avqust 2025 - 17:19
ABNA Xəbər Agentliyi

