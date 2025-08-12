  1. Ana səhifə
ƏQSA TUFANI

12 avqust 2025 - 18:51
Xəbər kodu: 1716439
Source: IRNA
Qəssam qüvvələrinin Qəzzanın şərqində sionist ordusuna qarşı uğurlu əməliyyatları

Əməliyyat Qəzzanın şərqində, Şəcaiyə məhəlləsinin şərqində, əl-Mənsura küçəsində həyata keçirilib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həmasın hərbi qanadı olan Şəhid İzəddin əl-Qəssam batalyonları açıqlama verərək bildiriblər: Döyüşçülər döyüş xəttindən geri qayıtdıqdan sonra əməliyyatın nəticəsi haqda deyiblər:

Sionist rejimin bir neçə əsgərinin gizləndiyi ev üç piyada əleyhinə minaatan mərmisi ilə hədəfə alınıb və nəticədə düşmən qüvvələri ağır itkiyə məruz qalıb.

