Qəssam qüvvələrinin Qəzzanın şərqində sionist ordusuna qarşı uğurlu əməliyyatları

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həmasın hərbi qanadı olan Şəhid İzəddin əl-Qəssam batalyonları açıqlama verərək bildiriblər: Döyüşçülər döyüş xəttindən geri qayıtdıqdan sonra əməliyyatın nəticəsi haqda deyiblər:
Sionist rejimin bir neçə əsgərinin gizləndiyi ev üç piyada əleyhinə minaatan mərmisi ilə hədəfə alınıb və nəticədə düşmən qüvvələri ağır itkiyə məruz qalıb.
Əməliyyat Qəzzanın şərqində, Şəcaiyə məhəlləsinin şərqində, əl-Mənsura küçəsində həyata keçirilib.
