ƏRBƏİN, AŞİQİ MƏŞUQUNA ÇATDIRAN YOL
Foto Reportaj | İmam Hüseynin (əleyhis səlam) Ərbəin zəvvarlarının Kərbəla yolu sıradan bir yol deyil
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Kərbəlaya gedən İmam Hüseynin Ərbəin piyada yolu sıradan bir yol deyil, hər addımında “Ləbbeyk Ya Hüseyn” deyə fəryad qoparan və məşuqunun dalınca cənnət qoxuyan bir diyara yollanan, polad iradələrin və qəmli qəlblərin hekayəsidir. Bu səfər birliyin, fədakarlığın və Əhli-beytə (ə) sonsuz məhəbbətin təzahürüdür, burada yorğunluğun mənası yoxdur, bu yolun hər addımı sahibinə böyük savab və bənzərsiz təcrübə gətirir.
11 avqust 2025 - 18:55
Xəbər kodu: 1716167
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
