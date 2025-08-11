ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Foto Reportaj | “Ərbəin və İslami yaxınlaşma və İslam Dünyasının Problemləri” mövzusu üzrə Beynəlxalq Konfrans
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Hüseynin (əleyhi səlam) Ərbəin mərasimi ərəfəsində İslam ölkələrindən olan bir qrup alimin iştirakı ilə Kərbəla şəhərində, İmam Hüseynin (əleyhi səalm) müqəddəs Hərəminin Xatəmül-Övsiya (səlləllahu əleyhi və alih) konfrans zalında “Ərbəin və İslami yaxınlaşma və İslam Dünyasının Problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Mərasimdə sünni və Şiə alimləri iştirak edib fikirlər söyləyiblər.
11 avqust 2025 - 18:31
Xəbər kodu: 1716164
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Sizin rəyiniz